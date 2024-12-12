В Израиле произошел теракт, погиб ребенок

Израильская армия установила блокпосты вблизи Вифлеема в поисках террориста
Больница Хадасса Эйн-Керем в Иерусалиме сообщает, что 12-летний мальчик скончался от ран, полученных во время террористической стрельбы в израильском автобусе, двигавшемся по шоссе на Западном берегу.
Об этом информирует The Times of Israel.
В заявлении больницы говорится, что ребенок был доставлен в травматологическое отделение в критическом состоянии, и врачи были вынуждены констатировать его смерть после интенсивных усилий, чтобы спасти его.
Жертва теракта, имя которой пока еще не называется, ранее была идентифицирована службой скорой помощи как 12-летний мальчик.
В результате нападения ранены еще три пассажира — женщина средней тяжести и два человека — легкие.
Израильская армия установила блокпосты близ Вифлеема, ища террориста, совершившего обстрел гражданского автобуса.
Напомним, ранее сообщалось, что Израиль и "Хезболла" достигли соглашения о прекращении огня.
Кроме того, мы ранее информировали, что Нетаньяху предупредил "Хезболлу" об ответе в случае попытки нарушить перемирие.
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