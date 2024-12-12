Трамп пригласил китайского президента на инаугурацию — СМИ

Во время своей первой инаугурации в 2017 году Трамп был почти неизвестен на мировой арене.

Новоизбранный президент Дональд Трамп пригласил президента Китая Си Цзиньпина посетить свою инаугурацию в следующем месяце, сообщили CBS News несколько источников, и официальные лица по инаугурации планируют посетить церемонию присяги дополнительных иностранных чиновников.

Источники сообщили, что Трамп пригласил Си в начале ноября, вскоре после выборов, но неизвестно, принял ли он это приглашение. Представитель посольства Китая в Вашингтоне не прокомментировал эту информацию.

Кроме Си, команда вновь избранного президента нарушила возможность принять других лидеров в Капитолии 20 января. Ультраправый лидер Венгрии, премьер-министр Виктор Орбан, имеющий теплые отношения с Трампом и посетивший его в марте.

"Мировые лидеры выстраиваются в очередь, чтобы встретиться с президентом Трампом, потому что они знают, что он вскоре вернется к власти и восстановит мир благодаря американской силе во всем мире", — сказала пресс-секретарь Трампа по переходу Каролайн Левитт.

Послов и других дипломатов обычно приглашают на инаугурацию, но записи Государственного департамента, датированные 1874 годом, показывают, что иностранный лидер никогда не присутствовал на церемонии передачи власти.

Члены ближайшего окружения Трампа остаются резкими критиками правительства Си, включая сенатора Марко Рубио, которого он избрал на должность госсекретаря, и будущего советника по национальной безопасности Майка Уолца.

Сам Трамп пригрозил повысить пошлины на товары из Китая. США установили конечный срок до 19 января, в преддверии инаугурации, для китайской материнской компании TikTok ByteDance, чтобы продать программу для социальных сетей, иначе ей грозит запрет в США. TikTok оспаривает запрет в суде – на прошлой неделе она проиграла тендер. блокировать запрет, но обжалует дело в Верховный суд.

Но Трамп также давно верит, что тесные отношения между лидерами являются ключевыми для заключения международных соглашений. После дня выборов мировые лидеры посетили Мара Лаго, чтобы встретиться с Трампом, в том числе премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Президент Аргентины Хавьер Милей также получил частную аудиенцию с вновь избранным президентом.

Эммануэль Макрон, президент Франции, был первым мировым лидером, принявшим Трампа за границей после того, как он выиграл выборы 2024 года. На открытии собора Парижской Богоматери в Париже также присутствовали премьер-министр Италии Джорджия Мэлони, президент Украины Владимир Зеленский и принц Уильям.

"Во время своей первой инаугурации в 2017 году Трамп был почти неизвестен на мировой арене. На этот раз мировые лидеры относятся к Трампу, по сути, как к действующему президенту", — пишет издание.

Напомним, ранее сообщалось, что Китай прокомментировал удар межконтинентальной баллистической ракетой по Днепру.

Кроме того, мы ранее информировали, что китайские компании начали прекращать продажу товаров России из-за обвала рубля.

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