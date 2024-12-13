На території Росії заблокували Viber: у чому причина

У "Роскомнадзорі" стверджують, що обмеження було запроваджено для запобігання загрозам, пов'язаним з “терористичною та екстремістською” діяльністю.

На території Російської Федерації обмежили доступ до популярного месенджера Viber через “недотримання вимог російського законодавства” щодо розміщення “забороненої інформації”.

Про це повідомляє The Moscow Times з посиланням на російський державний наглядовий орган "Роскомнадзор".

“Доступ до сервісу Viber обмежений через порушення вимог російського законодавства щодо організаторів поширення інформації”, — повідомили у цензурному відомстві РФ.

У "Роскомнадзорі" стверджують, що обмеження було запроваджено для запобігання загрозам, пов'язаним з “терористичною та екстремістською” діяльністю, вербуванням громадян, поширенням наркотиків, а також розміщенням іншої забороненої інформації.

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Rakuten Viber Messenger був розроблений у 2010 році ізраїльськими підприємцями Ігорем Магазинніком та Тальмоном Марком. Сервіс належить компанії Viber Media, зареєстрованій у Люксембурзі, де розташований її головний офіс.

У січні 2022 року, відповідно до російського закону “про приземлення”, Viber відкрив представництво в Росії.

Влітку 2023 року московський суд оштрафував Viber на 1 мільйон рублів за невидалення "фейків" про російську армію. Представники компанії на слуханні заявили, що спірна інформація була розміщена українською мовою, проте вона все ж таки була видалена з пошуку на території РФ. При цьому у Viber наголосили на відсутності технічної можливості видаляти цілі спільноти.

13 березня цього року Таганський суд Москви знову оштрафував Viber за невидалення забороненого контенту, призначивши компанії штраф у розмірі 800 тисяч рублів.

Нагадаємо, раніше кремлівський режим у Росії вирішив обмежити доступ жителям РФ до сервісу YouTube.

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