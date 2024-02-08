Росіяни на окупованих територіях України блокують Google сервіси

На тимчасово окупованих територіях ворог блокує доступ до сервісів Google.

Про це пише Центр національного спротиву.

Мешканці низки населених пунктів півдня не мають доступу до YouTube, пошуковику Google, пошти Gmail та інших сервісів Alphabet. Таким чином ворог не лише посилює контроль за інформаційним полем, а й спонукає перейти на “російські аналоги”.

Проте відомо, що компанія Яндекс передає інформацію окупантам та допомагає відстежувати рух українців на ТОТ.

Центр національного спротиву закликає ігнорувати ініціативи окупантів й нагадує про практичні поради щодо використання VPN для обходу таких блокувань.

Раніше йшлося про те, що за майже два роки окупації росіянам так і не вдалося довести до ладу свої фейкові РАЦСи на ТОТ. Причина залишається незмінною – брак кадрів.

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