8 лютого — яке церковне свято, чому жінкам заборонено заглядатися в дзеркало

Завтра, 8 лютого, в православному календарі день пам’яті преподобного Феодора Стратилата. Феодор Стратилат — це християнський святий, який жив у III столітті. Він був військовим генералом під час правління римського імператора Ліцінія. Він відмовився приносити жертви язичницьким богам і зізнався у своїй вірі в Христа. За це він був засуджений до смерті і страчений на колесі.

Церковне свято 8 лютого — день пам'яті старозавітного пророка Захарії

Захарія — це старозавітний пророк, який традиційно вважається автором книги Захарії, одинадцятої з дванадцяти малих пророків. Його пророцтва відбувалися за часів правління Дарія Великого, коли євреї повернулися з вавилонського полону після падіння Єрусалима 587-586 року до н.е. Його найбільша турбота була пов’язана з будівництвом другого храму.

Захарія передбачав майбутнє Ізраїлю та народів, а також прихід Месії, який мав бути царем, священиком і страждаючим слугою. Він також бачив багато символічних видінь, які відображали плани Бога для свого народу. Книга Захарії містить багато цитат та відсилань до Нового Заповіту, особливо до Євангелія від Матвія та Апокаліпсису.

Прикмети 8 лютого

Народні прикмети 8 лютого / Фото: Pexels

Собака качається на снігу — буде відлига.

Сильний мороз — зима вже закінчується.

Кури кричать, а дим стелиться до землі — до снігопаду.

Що завтра не можна робити

Жінкам цього дня заборонялося заглядатися у дзеркало. Вірили, що кожна хвилина "краде" рік молодості. Також намагалися не піднімати з землі речі, вважаючи, що їх "заговорили" відьми. Не дозволялося підмітати в оселі, щоб не "вимести" щастя.

Що можна робити завтра

Цього дня намагалися дуже обережно поводитися з різними гострими предметами, щоб не отримати навіть невеликий поріз. Селяни діставали серпи і оглядали їх, гострили до нового сезону.

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