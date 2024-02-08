Астрологічний прогноз на 8 лютого

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: справи, розпочаті цього дня, як правило, бувають успішними – не варто упускати шанс розпочати реалізацію важливого проєкту.

Символ дня: сходи рослин.

Стихія дня Вода.

Щасливе число дня: 1.

Щасливий колір дня: бузковий, фіолетовий.

Щасливі камені дня: хризопраз (приносить талан, перемогу і влада), андалузит (є посередником між реальним і потойбічним світом).

За яку частину тіла відповідає: органи чуття – передусім очі.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, нетривалі і серйозної небезпеки не несуть, особливо якщо вчасно вжити необхідних заходів. Необхідно берегти зір та стежити за артеріальним тиском, за підвищення приймати гіпотензивні засоби.

Харчування дня: очищати організм від шлаків та токсинів допоможуть трав'яні чаї та відвари.

Стрижка дня: один із найкращих днів для стрижки.

Дачні роботи: можна сіяти насіння на розсаду.

Магія та містика дня: можна працювати з чакрами та астральними тілами, але тільки в тому разі, якщо це робитимуть фахівці, які мають досвід та знання.

Сни дня: сни нинішньої ночі можуть містити картини майбутнього, на які важливо звернути увагу.

Табу дня: категорично не можна нічого ламати та руйнувати.

Цитата дня: «Тому, хто хоче жити у спокої, не слід говорити все, що він знає, і судити те, що він бачить» (Еміль Мейєрсон).

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