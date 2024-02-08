Астрологический прогноз на 8 февраля

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: дела, начатые в этот день, как правило, бывают успешными – не стоит упускать шанс приступить к реализации важного проекта.

Символ дня: всходы растений.

Стихия дня: Вода.

Счастливое число дня: 1.

Счастливый цвет дня: сиреневый, лиловый, фиолетовый.

Счастливые камни дня: хризопраз (приносит удачу, победу и власть), андалузит (является посредником межу реальным и потусторонним миром).

За какую часть тела отвечает: органы чувств – прежде всего глаза.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, непродолжительны и серьезной опасности не несут, особенно если вовремя принять необходимые меры. Необходимо беречь зрение и следить за артериальным давлением, при повышении принимать гипотензивные средства.

Питание дня: очищать организм от шлаков и токсинов помогут травяные чаи и отвары.

Стрижка дня: один из лучших дней для стрижки.

Дачные работы дня: можно сеять семена на рассаду.

Магия и мистика дня: можно работать с чакрами и астральными телами, но только в том случае, если это будут делать специалисты, имеющие опыт и знания.

Сны дня: сны нынешней ночи могут содержать в себе картины будущего, на которые важно обратить внимание.

Табу дня: категорически нельзя ничего ломать и разрушать.

Цитата дня: "Тому, кто хочет жить в покое, не следует говорить все, что он знает, и судить то, что он видит" (Эмиль Мейерсон).

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