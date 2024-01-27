Церковний календар на лютий 2024 року: нова дата Стрітення Господнього

У зв'язку з переходом ПЦУ та УГКЦ на новоюліанський календар більшість важливих релігійних свят змінили свої дати. Наприклад, ми будемо святкувати Стрітення Господнє на 13 днів раніше.

В останній місяць зими віряни святкуватимуть Стрітення Господнє (2 лютого). Інші церковні свята також змінили свої дати.

Церковний календар на лютий 2024 року: перелік свят за новим календарем

Які церковні свята будуть у лютому 2024 року – новий календар допоможе запам'ятати всі дати:

1 лютого – святого мученика Трифона;

– святого мученика Трифона; 2 лютого – Стрітення Господнє;

– Стрітення Господнє; 3 лютого – святих Симеона Богоприємця та Анни Пророчиці;

– святих Симеона Богоприємця та Анни Пророчиці; 4 лютого – святого преподобного Ісидора Пилусіотського;

– святого преподобного Ісидора Пилусіотського; 5 лютого – святої мучениці Агафії;

– святої мучениці Агафії; 6 лютого – святого преподобного Вукола, священномученика Сілвана;

– святого преподобного Вукола, священномученика Сілвана; 7 лютого – святого преподобного Партенія;

– святого преподобного Партенія; 8 лютого – великомученика Теодора Стратилата, святого пророка Захарії;

– великомученика Теодора Стратилата, святого пророка Захарії; 9 лютого – відання Стрітення, святого мученика Никифора;

– відання Стрітення, святого мученика Никифора; 10 лютого – святого мученика Харлампія;

– святого мученика Харлампія; 11 лютого – священномученика Власія;

– священномученика Власія; 12 лютого – святого Мелетія;

– святого Мелетія; 13 лютого – святого преподобного Мартиніана;

– святого преподобного Мартиніана; 14 лютого – святого преподобного рівноапостольного Кирила, преподобного Авксентія;

Церковні релігійні свята у лютому 2024 року / Фото: pixabay.com

15 лютого – святого апостола Онисима;

– святого апостола Онисима; 16 лютого – святих мучеників Памфіла, Порфирія та інших;

– святих мучеників Памфіла, Порфирія та інших; 17 лютого – великомученика Теодора Тирона, священномучениці Маріанни;

– великомученика Теодора Тирона, священномучениці Маріанни; 18 лютого – святого Льва, папи Римського;

– святого Льва, папи Римського; 19 лютого – святого апостола Архипа;

– святого апостола Архипа; 20 лютого – преподобного Льва Катанського;

– преподобного Льва Катанського; 21 лютого – преподобного Тимотея, святого Євстатія;

– преподобного Тимотея, святого Євстатія; 22 лютого – віднайдення мощів святої мучениці Євгенії;

– віднайдення мощів святої мучениці Євгенії; 23 лютого – священномученика Полікарпа;

– священномученика Полікарпа; 24 лютого – перше і друге віднайдення голови святого Іоана Хрестителя;

– перше і друге віднайдення голови святого Іоана Хрестителя; 25 лютого – про митаря і фарисея, святого Тарасія Царгородського;

– про митаря і фарисея, святого Тарасія Царгородського; 26 лютого – святого Порфирія Газського;

– святого Порфирія Газського; 27 лютого – святого Прокопія Декаполіта;

– святого Прокопія Декаполіта; 28 лютого – святого преподобного Василія Посника;

– святого преподобного Василія Посника; 29 лютого – святого преподобного Касіяна.

Нагадаємо, що раніше ми писали про церковний календар на січень 2024 року.