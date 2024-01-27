Церковний календар на лютий 2024 року: нова дата Стрітення Господнього

У зв'язку з переходом ПЦУ та УГКЦ на новоюліанський календар більшість важливих релігійних свят змінили свої дати. Наприклад, ми будемо святкувати Стрітення Господнє на 13 днів раніше.
В останній місяць зими віряни святкуватимуть Стрітення Господнє (2 лютого). Інші церковні свята також змінили свої дати.
Церковний календар на лютий 2024 року: перелік свят за новим календарем
Які церковні свята будуть у лютому 2024 року – новий календар допоможе запам'ятати всі дати:
- 1 лютого – святого мученика Трифона;
- 2 лютого – Стрітення Господнє;
- 3 лютого – святих Симеона Богоприємця та Анни Пророчиці;
- 4 лютого – святого преподобного Ісидора Пилусіотського;
- 5 лютого – святої мучениці Агафії;
- 6 лютого – святого преподобного Вукола, священномученика Сілвана;
- 7 лютого – святого преподобного Партенія;
- 8 лютого – великомученика Теодора Стратилата, святого пророка Захарії;
- 9 лютого – відання Стрітення, святого мученика Никифора;
- 10 лютого – святого мученика Харлампія;
- 11 лютого – священномученика Власія;
- 12 лютого – святого Мелетія;
- 13 лютого – святого преподобного Мартиніана;
- 14 лютого – святого преподобного рівноапостольного Кирила, преподобного Авксентія;
- 15 лютого – святого апостола Онисима;
- 16 лютого – святих мучеників Памфіла, Порфирія та інших;
- 17 лютого – великомученика Теодора Тирона, священномучениці Маріанни;
- 18 лютого – святого Льва, папи Римського;
- 19 лютого – святого апостола Архипа;
- 20 лютого – преподобного Льва Катанського;
- 21 лютого – преподобного Тимотея, святого Євстатія;
- 22 лютого – віднайдення мощів святої мучениці Євгенії;
- 23 лютого – священномученика Полікарпа;
- 24 лютого – перше і друге віднайдення голови святого Іоана Хрестителя;
- 25 лютого – про митаря і фарисея, святого Тарасія Царгородського;
- 26 лютого – святого Порфирія Газського;
- 27 лютого – святого Прокопія Декаполіта;
- 28 лютого – святого преподобного Василія Посника;
- 29 лютого – святого преподобного Касіяна.
Нагадаємо, що раніше ми писали про церковний календар на січень 2024 року.