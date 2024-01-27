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Церковний календар на лютий 2024 року: нова дата Стрітення Господнього

Церковний календар на лютий 2024 року: нова дата Стрітення Господнього

Церковний календар на лютий 2024 року / Фото: Pexels

У зв'язку з переходом ПЦУ та УГКЦ на новоюліанський календар більшість важливих релігійних свят змінили свої дати. Наприклад, ми будемо святкувати Стрітення Господнє на 13 днів раніше.

В останній місяць зими віряни святкуватимуть Стрітення Господнє (2 лютого). Інші церковні свята також змінили свої дати.

Церковний календар на лютий 2024 року: перелік свят за новим календарем

Які церковні свята будуть у лютому 2024 року – новий календар допоможе запам'ятати всі дати:

  • 1 лютого – святого мученика Трифона;
  • 2 лютогоСтрітення Господнє;
  • 3 лютого – святих Симеона Богоприємця та Анни Пророчиці;
  • 4 лютого – святого преподобного Ісидора Пилусіотського;
  • 5 лютого – святої мучениці Агафії;
  • 6 лютого – святого преподобного Вукола, священномученика Сілвана;
  • 7 лютого – святого преподобного Партенія;
  • 8 лютого – великомученика Теодора Стратилата, святого пророка Захарії;
  • 9 лютого – відання Стрітення, святого мученика Никифора;
  • 10 лютого – святого мученика Харлампія;
  • 11 лютого – священномученика Власія;
  • 12 лютого – святого Мелетія;
  • 13 лютого – святого преподобного Мартиніана;
  • 14 лютого – святого преподобного рівноапостольного Кирила, преподобного Авксентія;
Церковні релігійні свята у лютому 2024 року / © pixabay.com
Церковні релігійні свята у лютому 2024 року / Фото: pixabay.com
  • 15 лютого – святого апостола Онисима;
  • 16 лютого – святих мучеників Памфіла, Порфирія та інших;
  • 17 лютого – великомученика Теодора Тирона, священномучениці Маріанни;
  • 18 лютого – святого Льва, папи Римського;
  • 19 лютого – святого апостола Архипа;
  • 20 лютого – преподобного Льва Катанського;
  • 21 лютого – преподобного Тимотея, святого Євстатія;
  • 22 лютого – віднайдення мощів святої мучениці Євгенії;
  • 23 лютого – священномученика Полікарпа;
  • 24 лютого – перше і друге віднайдення голови святого Іоана Хрестителя;
  • 25 лютого – про митаря і фарисея, святого Тарасія Царгородського;
  • 26 лютого – святого Порфирія Газського;
  • 27 лютого – святого Прокопія Декаполіта;
  • 28 лютого – святого преподобного Василія Посника;
  • 29 лютого – святого преподобного Касіяна.

Нагадаємо, що раніше ми писали про церковний календар на січень 2024 року.

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