Путін створює умови для посилення внутрішніх репресій – ISW

У Росії продовжують боротися з тими, хто виступає проти війни в Україні.

Президент РФ Володимир Путін може створювати умови для подальших репресій у країні. Особливо це стосується тих, хто не згоден із політикою влади.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

"Путін підписав два законопроєкти. Вони спрямовані на розширення юридичного покарання за дискредитацію всього російського персоналу, який воює проти України. Також стосуються незаконного привласнення російського військового майна", - йдеться у звіті.

Це, на думку укладачів звіту, швидше за все, "сприятиме самоцензурі та репресіям проти антивоєнного інакомислення".

Російський диктатор підкреслив необхідність посилення так званих "правоохоронних операцій" для захисту від таких нападів і закликав до більш активної участі місцевих українських громадян у "правоохоронних процесах", відкрито заохочуючи колабораціоністів та інформаторів на тимчасово окупованих територіях.

Нагадаємо, в архіві Роскомнагляду, який ще в листопаді 2022 року видобули білоруські "кіберпартизани", виявлено слова, які не повинні потрапляти в один контекст із президентом Росії Володимиром Путіном. Загалом у переліку їх понад сімсот.

Читайте також: