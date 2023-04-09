"Реал" перед чвертьфіналом Ліги чемпіонів у видовищній "перестрілці" програв "Вільярреалу" (відео)

"Вершкові" майже остаточно попрощалися з надіями на чемпіонський титул Примери.

Мадридський "Реал" у домашньому матчі 28-го туру іспанської Ла Ліги поступився "Вільярреалу" – 2:3 .

Господарі вийшли вперед на 16-й хвилині зустрічі – м'яч у власні ворота зрізав захисник "Жовтої субмарини" Пау Торрес.

Перед перервою гості відігралися – на 39-й хвилині голом відзначився Семюел Чуквуезе.

На початку другого тайму "бланкос" знову вирвалися вперед зусиллями Вінісіуса Жуніора.

Однак на 70-й хвилині "Вільярреал" вдруге в цьому матчі зрівняв рахунок – Хосе Луїс Моралес відновив паритет у напруженому протистоянні.

Перемогу "Жовтій субмарині" приніс Чуквуезе, який на 80-й хвилині оформив дубль.

Зазначимо, що український голкіпер "Реала" Андрій Лунін провів весь поєдинок на лавці для запасних.

Огляд матчу

"Реал" (59 очок) залишився на другому місці в Ла Лізі. Відставання команди Карло Анчелотті від "Барселони" продовжує складати 12 балів. У понеділок, 10 квітня, підопічні Хаві на "Камп Ноу" приймуть "Жирону" українця Віктора Циганкова та можуть збільшити відрив на вершині Примери.

"Вільярреал" (47 пунктів) піднявся на п'яте місце в турнірній таблиці Ла Ліги.

У наступному турі "вершкові" 15 квітня на виїзді зіграють проти "Кадіса". Цього ж дня "Вільярреал" прийматиме "Вальядолід".

Крім того, в середу, 12 квітня, "Реал" у першому матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів в Мадриді зустрінеться з "Челсі" українського вінгера Михайла Мудрика.

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