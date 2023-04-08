Ліверпуль – Арсенал: де дивитися і ставки букмекерів на матч АПЛ

"Мерсисайдці" та "каноніри" зустрінуться в центральному поєдинку 30-го туру чемпіонату Англії.

У недлію, 9 квітня, "Арсенал" українця Олександра Зінченка зіграє з "Ліверпулем" у матчі 30-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ).

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Енфілд" у Ліверпулі. Стартовий свисток головного арбітр пролунає о 18:30 за київським часом.

До битви з "мерсисайдцями" лондонський клуб підходить в ролі лідера чемпіонату. Перед початком цього туру "каноніри" (72 очки) випереджали "Манчестер Сіті", який з грою в запасі йде другим, на 8 балів.

Підопічні Юргена Клоппа посідають восьму сходинку, маючи у своєму активі 43 залікові пункти.

Зазначимо, що в матчі першого кола "Арсенал" на власному полі у гольовій перестрілці здолав "Ліверпуль" (3:2).

Де дивитися матч Ліверпуль – Арсенал

На території України поєдинок 30-го туру АПЛ між "Ліверпулем" та "Арсеналом" можна подивитися на OTT-платформі Setanta Sports, а також на телеканалі Setanta Sports.

Прогнози букмекерів на матч Ліверпуль – Арсенал

У майбутнього поєдинку букмекери вважають досить незначним, але все ж таки фаворитом гри "Арсенал". На перемогу команди Мікеля Артети можна поставити з коефіцієнтом 2,57. Нічия – 3,70. Виграш "Ліверпуля" – 2,72.

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