Нардеп Тищенко заявив про замах та підрив авто (відео)

Народний депутат Микола Тищенко заявив про замах та підрив авто. За його словами, "лісова мафія" намагалася "прибрати" члена ТСК. Його ім'я та стан нардеп не розкрив. За однією з версій, як сказав нардеп, зловмисники використали дрон.

Про це йдеться у зверненні Тищенка в соцмережі.

"У це велике свято у мене погана новина. Сьогодні вночі на одного з членів нашої тимчасово-слідчої комісії, політичного діяча, та на його родину було скоєно замах на життя, разом з цим спалено його автомобіль", - заявив Тищенко.

За словами Тищенка, існує версія про застосування дрону. Після вибуху вщент згоріла автівка, яку раніше застосовували для перевірок лісогосподарств.

"Думали, що відкупитись, як звикли, та це зупинить перевірки? Думали, що погрозами зможете зупинити роботу ТСК? Ні, навіть не чекайте", - додав нардеп..

Він також нагадав про "погрози членам ТСК від лісової мафії".

Пізніше на заяву Тищенка відреагував журналіст Віталій Глагола.

Із посиланням на джерела в поліції, журналіст повідомив, що версія з дроном, про яку заявив Тищенко, слідчими не розглядається.

"Автівка стояла під камерою відеонагляду і прильотів по авто не зафіксовано", - додав Глагола.

За словами журналіста, Арсен Мелкумян, на якого нітито стався замах, пояснив поліції, що "можливо, причиною загорання стало коротке замикання електропроводки".

Нагадаємо, тим часом на Волині лише за цей рік незаконно зрізали дерев на понад 6 мільйонів гривень. При цьому одна з найбільш багатих лісом областей має проблему.

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