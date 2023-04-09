Нардеп Тищенко заявил о покушении и подрыве авто (видео)

Народный депутат Николай Тищенко заявил о покушении и подрыве авто. По его словам, "лесная мафия" пыталась "убрать" члена ВСК. Его имя и состояние нардеп не раскрыл. По одной из версий, как сказал нардеп, злоумышленники использовали дрон.

Об этом говорится в обращении Тищенко в соцсети.

"В этот большой праздник у меня плохая новость. Сегодня ночью на одного из членов нашей временно-следственной комиссии, политического деятеля, и на его семью было совершено покушение на жизнь, вместе с этим сожжен его автомобиль", — заявил Тищенко.

По словам Тищенко, существует версия о применении дрона. После взрыва дотла сгорел автомобиль, ранее применявшийся для проверок лесохозяйств.

"Думали, что откупиться, как привыкли, но это остановит проверки? Думали, что угрозами сможете остановить работу ВСК? Нет, даже не ждите", — добавил нардеп.

Он также напомнил об "угрозах членам ВСК от лесной мафии".

Напомним, между тем на Волыни только за этот год незаконно срезали деревьев более чем на 6 миллионов гривен. При этом одна из наиболее богатых лесом областей испытывает проблему.

Читайте также: