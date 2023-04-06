Девушка зарезала бывшего одноклассника и подарила его труп своему парню

Убийца была приговорена к пожизненному заключению, а ее парню, который получил "подарок" и помог избавиться от тела, предъявлены обвинения в соучастии в убийстве.

Суд вынес приговор 24-американке Джулии Энрайт, признанной виновной в убийстве Брендона Чиклиса в штате Массачусетс. Раньше убийца и его жертва встречались и даже были одноклассниками в Региональной профессиональной средней школе.

Об этом сообщает NBC Boston.

В июне 2018 Энрайт заманила Чиклиса в домик на дереве возле ее дома в Эшбернгеме, якобы, чтобы заняться сексом. После прекращения отношений эти двое сохраняли дружеские отношения. Хотя на тот момент у Джулии уже был новый парень – Джонатан Линд.

По версии обвинения, убийство было спланировано именно как "подарок" для нового бойфренда. Перед убийством она послала ему смс-сообщение с вопросом: "Как ты думаешь, мы можем добавить пузырьки в кровавую ванну?"

Кроме того, в записи в дневнике Энрайт написала о своем разочаровании тем, что ее парню, кажется, не понравился ее "подарок". Прокуроры заявили, что этим "подарком" был труп Чиклиса. Обвиняемая оправдывалась, что подарком был скелет, украденный из склепа.

На суде представители обвинения заявили, что девушка была одержима убийством и имела нездоровый интерес к смерти. В том же дневнике она писала: "У меня неуемное любопытство убить человека", и вспоминала о своем увлечении смертью, в частности, об использовании скелетов мертвых животных для так называемого "костного искусства".

Энрайт сказала присяжным на суде, что все это была ее фантазия. Также она подтвердила, что собиралась заняться сексом с Чиклисом в тот день, но передумала, и он попытался ее заставить. Именно поэтому она, якобы, нанесла ему несколько ножевых ранений.

Останки убитого молодого человека были найдены спустя несколько недель после убийства в Риндже, штат Нью-Гэмпшир. Его тело было завернуто в одеяло, брезент и простыню и упаковано в два мусорных мешка, запечатанных скотчем.

Как установили следователи, избавляться от трупа Джулии Энрайт помогал ее новый бойфренд Джонатан Линд, которому теперь предъявлены обвинения в соучастии в убийстве и транспортировке трупа.

Приговоренная к пожизненному заключению Джулия Энрайт будет иметь право на условно-досрочное освобождение через 25 лет.

Напомним, ранее в США осудили 25-летнюю девушку, которая во время секса расчленила своего партнера.

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