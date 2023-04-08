Ливерпуль – Арсенал: где смотреть и ставки букмекеров на матч АПЛ

"Мерсисайдцы" и "канониры" встретятся в центральном поединке 30-го тура чемпионата Англии.

В воскресенье, 9 апреля, "Арсенал" украинца Александра Зинченко сыграет с "Ливерпулем" в матче 30-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ).

Поединок состоится на стадионе "Энфилд" в Ливерпуле. Стартовый свисток главного арбитра прозвучит в 18:30 по киевскому времени.

К битве с "мерсисайдцами" лондонский клуб подходит в роли лидера чемпионата. Перед началом этого тура "канониры" (72 очка) опережали "Манчестер Сити", который с игрой в запасе идет вторым, на 8 баллов.

Подопечные Юргена Клоппа занимают восьмую строчку, имея в своем активе 43 зачетных пункта.

Отметим, что в матче первого круга "Арсенал" на собственном поле в голевой перестрелке одолел "Ливерпуль" (3:2).

Где смотреть матч Ливерпуль – Арсенал

На территории Украины поединок 30-го тура АПЛ между "Ливерпулем" и "Арсеналом" можно посмотреть на OTT-платформе Setanta Sports, а также на телеканале Setanta Sports.

Прогнозы букмекеров на матч Ливерпуль – Арсенал

В предстоящем поединке букмекеры считают достаточно незначительным, но все же фаворитом игры "Арсенал". На победу команды Микеля Артеты можно поставить с коэффициентом 2,57. Ничья – 3,70. Выигрыш "Ливерпуля" – 2,72.

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