Путин создает условия для усиления внутренних репрессий – ISW

В России продолжают бороться с выступающими против войны в Украине.

Президент РФ Владимир Путин может создавать условия для дальнейших репрессий в стране. Особенно это касается тех, кто не согласен с политикой властей.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

"Путин подписал два законопроекта. Они направлены на расширение юридического наказания за дискредитацию всего российского персонала, воюющего против Украины. Также касаются незаконного присвоения российского военного имущества", — говорится в отчете.

Это, по мнению составителей отчета, скорее всего, будет "способствовать самоцензуре и репрессиям против антивоенного инакомыслия".

Российский диктатор подчеркнул необходимость усиления так называемых "правоохранительных операций" для защиты от таких нападений и призвал к более активному участию местных украинских граждан в "правоохранительных процессах", открыто поощряя коллаборационистов и информаторов на временно оккупированных территориях.

Напомним, в архиве Роскомнадзора, который еще в ноябре 2022 года добыли белорусские "киберпартизаны", обнаружены слова, которые не должны попадать в один контекст с президентом России Владимиром Путиным. Всего в списке их более семисот.

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