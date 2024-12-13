Наскільки критичний дефіцит людей на фронті: Драпатий повідомив деталі

Дефіцит людей у Сухопутних війська є, але командування працює над тим, щоби цей дефіцит можна було не так відчувати, зазначив Михайло Драпатий.

Командувач Сухопутних військ Збройних сил України Михайло Драпатий повідомив, наскільки критичний дефіцит людей на фронті.

Про це новий командувач Сухопутних військ ЗСУ розповів в інтервʼю кореспондентці ТСН Наталі Нагорній. До слова, це перше інтервʼю Михайла Драпатого після його призначення на посаду.

"Дефіцит людей є, але ми працюємо над тим, щоби цей дефіцит можна було не так відчувати", зазначив Командувач Сухопутних військ ЗСУ.

Зазначимо, що 13 грудня 2024 року, в День Сухопутних військ України, Михайло Драпатий анонсував реформу найбільшої структурної частини ЗСУ.

Нагадаємо, у листопаді Михайло Драпатий призначений командувачем Сухопутних військ ЗСУ.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Драпатий видав, як зберегти Курахове і зупинити просування противника

Читайте також: