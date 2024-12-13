Насколько критичен дефицит людей на фронте: Драпатый сообщил детали

Дефицит людей в Сухопутных войсках есть, но командование работает над тем, чтобы этот дефицит можно было не так ощущать, отметил Михаил Драпатый.

Командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Михаил Драпатый сообщил, насколько критичен дефицит людей на фронте.

Об этом новый командующий Сухопутными войсками ВСУ рассказал в интервью корреспондентке ТСН Наталье Нагорной. К слову, это первое интервью Михаила Драпатого после его назначения на должность.

"Дефицит людей есть, но мы работаем над тем, чтобы этот дефицит можно было не так ощущать", отметил Командующий Сухопутными войсками ВСУ.

Отметим, что 13 декабря 2024 года в День Сухопутных войск Украины Михаил Драпатый анонсировал реформу самой крупной структурной части ВСУ.

Напомним, в ноябре Михаил Драпатый назначен командующим Сухопутными войсками ВСУ.

На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Драпатый выдал, как сохранить Курахово и остановить продвижение противника

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