На территории России заблокировали Viber: в чем причина

В "Роскомнадзоре" утверждают, что ограничение было введено для предотвращения угроз, связанных с "террористической и экстремистской" деятельностью.

На территории Российской Федерации ограничили доступ к популярному мессенджеру Viber из-за "несоблюдения требований российского законодательства" по размещению "запрещенной информации".

Об этом сообщает The Moscow Times со ссылкой на российский государственный надзорный орган "Роскомнадзор".

"Доступ к сервису Viber ограничен из-за нарушения требований российского законодательства в отношении организаторов распространения информации", — сообщили в цензурном ведомстве РФ.

В "Роскомнадзоре" утверждают, что ограничение было введено для предотвращения угроз, связанных с "террористической и экстремистской" деятельностью, вербовкой граждан, распространением наркотиков, а также размещением другой запрещенной информации.

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Rakuten Viber Messenger был разработан в 2010 году израильскими предпринимателями Игорем Магазинником и Тальмоном Марком. Сервис принадлежит компании Viber Media, зарегистрированной в Люксембурге, где расположен ее головной офис.

В январе 2022 года, согласно российскому закону "о приземлении", Viber открыл представительство в России.

Летом 2023 года московский суд оштрафовал Viber на 1 миллион рублей за неудаление "фейков" о российской армии. Представители компании на слушании заявили, что спорная информация была размещена на украинском языке, однако она все же была удалена из поиска на территории РФ. При этом в Viber отметили отсутствие технической возможности удалять целые сообщества.

13 марта этого года Таганский суд Москвы снова оштрафовал Viber за неудаление запрещенного контента, назначив компании штраф в размере 800 тысяч рублей.

Напомним, ранее кремлевский режим в России решил ограничить доступ жителям РФ к сервису YouTube.

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