У Росії почали блокувати доступ до YouTube

Влада РФ каже, що ці дії "спровокував" сам сервіс.

Російський диктаторський режим вирішив обмежити доступ жителям РФ до сервісу YouTube.

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Про це пише видання Bloomberg.

Таким чином кремлівський режим хоче заблокувати один з останніх американських сервісів на території РФ.

Повідомляється, що швидкість завантаження з Youtube на комп’ютери цього тижня знизиться приблизно на 40%. До кінця наступного тижня швидкість впаде до 70%, повідомив голова технологічного комітету нижньої палати Держдуми Олександр Хінштейн.

За його словами, це нібито є наслідком політики YouTube, "який послідовно видаляє канали наших публічних діячів", позиція яких не збігається із "західною точкою зору".

Він також додав, що обмеженні поки що не вплинуть на доступ до сервісу з мобільних пристроїв.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Росії сталися масштабні збої в роботі соцмереж і провайдерів.

Крім того, ми раніше інформували, що Путін створює умови для посилення внутрішніх репресій.

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