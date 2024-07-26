У Житомирі вночі пролунали вибухи

Перед вибухами у місті була оголошена повітряна тривога.
В ніч проти 25 липня у Житомирі пролунала серія вибухів.
Про це повідомляють місцеві жителі.
Вибухи пролунали приблизно о пів на третю ночі.
Перед цим у місті була оголошена повітряна тривога через загрозу ворожих БпЛА.
Моніторингові канали повідомляли про наближення до міста двох ворожих безпілотників.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Румунії знайшли уламки російських безпілотників, у НАТО відреагували.
Крім того, ми раніше інформували, що ворог атакував дронами південь Одещини, в ОВА назвали наслідки.
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