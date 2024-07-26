У Житомирі вночі пролунали вибухи

Перед вибухами у місті була оголошена повітряна тривога.

В ніч проти 25 липня у Житомирі пролунала серія вибухів.

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Про це повідомляють місцеві жителі.

Вибухи пролунали приблизно о пів на третю ночі.

Перед цим у місті була оголошена повітряна тривога через загрозу ворожих БпЛА.

Моніторингові канали повідомляли про наближення до міста двох ворожих безпілотників.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Румунії знайшли уламки російських безпілотників, у НАТО відреагували.

Крім того, ми раніше інформували, що ворог атакував дронами південь Одещини, в ОВА назвали наслідки.

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