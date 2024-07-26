Ворог атакує Україну ударними безпілотниками: мапа тривог

Російські загарбники в ніч проти 26 липня атакують Україну іранськими ударними безпілотниками типу Shahed.

Про це йдеться у повідомленні повітряних сил.

У повідомленні вказується про рух ударних безпілотників з північного сходу через Сумщину. БпЛА прямують у напрямку Чернігівської області.

"БпЛА з півдня через Херсонщину в напрямку Миколаївської/Одеської областей!" - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Румунії знайшли уламки російських безпілотників, у НАТО відреагували.

Крім того, ми раніше інформували, що ворог атакував дронами південь Одещини, в ОВА назвали наслідки.

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