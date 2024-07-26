"Опинилися майже в кільці": комбат 47-ї ОМБр про бої біля Прогресу

На думку військового, варто було б проводити маневрену оборону та "віддати" Прогрес.

Ситуація в районі села Прогрес в Донецькій області, де раніше повідомлялося про оточення наших бійців, залишається важкою.

Про це заявив командир батальйону 47 ОМБр "Маґура" Олександр Ширшин (позивний Геній) у коментарі hromadske.

За словами комбата, бійці 47 бригади у цьому районі в певний момент опинилися майже в кільці, майже з усіх боків. Проте захисники не розгубилися, а займалися стабілізаційними діями.

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"Що стосується інших бригад, які стояли, – нічого не можу сказати. Чи можна було його (Прогрес – Ред.) тримати? На мою думку, можна було. Є речі, які на це повпливали, певні фактори – людські, управлінські, наявність наших сил і засобів, сил і засобів ворога, які перевищують, на жаль, нас в нормальних кількостях. І ще деякі моменти, про які я не можу говорити. Але трошки інакше б побудувати це все, деякі речі довернути, то можна було тримати", – каже Олександр Ширшин.

За його даними, у цьому районі "були певні провали в сусідів". На думку військового, варто було б проводити маневрену оборону та "віддати" Прогрес.

"Коли склалася така ситуація і нас відправили на стабілізаційні дії, на мою думку, це був зовсім неправильний крок. Тобто нам треба було б робити маневрену оборону, просто віддати той Прогрес, стати по іншому рубежу і закріпитися. У нас був на це час. Через те, що наші генерали "ні кроку назад, стоїмо до останнього солдата", на жаль, ми зазнали певних втрат, яких можна було б уникнути й мати результат кращий на сьогодні, ніж ми маємо. Але, на жаль, отак от", – розмірковує "Геній".

За його даними, деякі ділянки вже стабілізували, проте ситуація залишається важкою.

"Я думаю, що стабілізується з часом. Питання просто, на якому рубежі", – підсумував комбат з 47-бригади.

Раніше аналітики DeepState повідомили, що бійцям 31 окремої механізованої бригади вдалося прорватися з оточення біля села Прогрес на Донеччині. Командування факт оточення не підтверджувало і інформацію про прорив не коментує.

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