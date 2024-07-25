Захисники прорвалися з оточення біля Прогресу на Донеччині – DeepState

Командування факт оточення не підтверджувало і інформацію про прорив не коментує.

Вночі на 25 липня бійцям 31 окремої механізованої бригади вдалося прорватися з оточення біля села Прогрес на Донеччині.

Про це повідомляють аналітики DeepState.

Також читайте Росіяни окупували село на Донеччині за 20 км від Покровська - DeepState

За інформацією моніторингового каналу, ачора північніше Прогресу був вкрай динамічний та напружений день.

"Близько 14:00, як і прогнозувалося, ряд спостережних пунктів 1 та 3 батальйонів потрапив у повне оточення. Командир бригади так і не віддав наказу на прорив, тому особовий склад, який перебував в тому районі поставив того перед фактом, що хлопці будуть прориватися з боєм", – зазначають у DeepState.

Зазначається, що "за допомогою злагоджених дій артилерії, аеророзвідки та суміжних сил, а також під управлінням офіцерів на місцях, хлопці з 1 та 3 батальйонів змогли вирватися з оточення в повному складі".

"Це була дуже нервова та важка операція. Затримка хоча б на пару годин могла призвести до другого кільця оточення. Не треба пояснювати, скільки інформаційних приводів отримала б російська пропаганда", – пише DeepState.

На щастя, бійці залишилися живі і продовжують далі стримувати ворога.

"31 і 47 ОМБр залишаються на тій ділянці головними стовпами оборони. Звісно, не без допомоги прикомандированих підрозділів, яких доволі багато", – додають аналітики.

На завершення у DeepState закликали командирів не нехтувати особовим складом та довіряти сержантському та офіцерському складу, який перебуває на безпосередній лінії зіткнення.

Пресслужба 31-ї бригади на своїх офіційних ресурсах інформацію не прокоментувала.

Спочатку командування ОСУВ "Хортиця" не підтверджувало факт оточення, але визнавало "напружену та складну" ситуацію. Згодом у Хортиці" у коментарі "Громадському" відповіли, що зараз "не на часі" коментувати дії окупантів.

Співрозмовник журналістів з 47 окремої механізованої бригади уточнив, що ситуація "умовно, стабільно погана і поки покращень немає".

"Це найскладніша ділянка, бо росіяни намагаються оточити і Костянтинівку, і з півночі, і з півдня. Зараз пробиваються на цьому напрямку активно. Після того як дійшли до Авдіївки, вони активно дуже пресують", – сказав він.

Покровський напрямок на карті

Раніше у DeepState пояснили, чому ворог постійно просувається на фронті.

Читайте також:

Херсонщина, Житомирщина, Одещина, Харківщина, Донеччина! Ворог стріляє всюди, куди може дістати!

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.