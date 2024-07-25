На фронті загинув колишній мер Умані Олександр Цебрій

На фронті загинув колишній мер міста Умань Черкаської області Олександр Цебрій, який служив у 58 ОМПБр ім. гетьмана Івана Виговського.

Про це повідомили в Уманській міській раді.

Олександр Цебрій з перших днів повномасштабної війни долучився до війська, щоб боронити рідну землю. Він був командиром кулеметного відділення, молодшим сержантом.

"Захисник був молодшим сержантом, командиром кулеметного відділення. Загинув 24 липня, виконуючи бойове завдання на Донеччині", – зазначила речниця Черкаського обласного ТЦК Аліна Кривошея у коментарі "Суспільному".

Загиблому було 50 років. У березні 2024 року його було нагороджено орденом “За мужність” ІІІ ст. В Умані 26 липня оголосили днем жалоби

Останній допис у Facebook Цебрій зробив3 дні тому. "Хто хоче побути "Мером"? Ну хоч на тиждень? Нічний вихід 20 км, під ранок повернулись вижаті повністю, мокрі навіть шнурки берців. Скинув з себе все, обмився з пляшки і вирубився навіть не відчуваючи дощок різної товщини, з яких зроблений настил і які, зазвичай, люто давлять в ребра.

Я маю улюблений сорт віскі (багато диму і торфу). Так от, я відчував його смак уві сні. Я був вдома, у своєму улюбленому кріслі, серед рідних людей, зі склянкою віскі. Крутий сон, надіюсь віщий. А хтось на цей період побудьте Мером", – написав він.

Фото: Олександр Цебрій/Facebook

Олександр Цебрій був міським головою Умані у 2015-2020 роках.

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