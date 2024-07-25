Північнокорейські хакери атакували бази ВПС США та NASA

Вважається, що хакери є частиною розвідувального агентства Північної Кореї.

Північнокорейські хакери провели глобальну кібератаку, намагаючись викрасти військові секрети для підтримки власної програми ядерної зброї.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на спільну заяву спецслужб США, Великої Британії та Південної Кореї.

У повідомленні йдеться, що викрадачі секретів націлилися на комп’ютерні системи різноманітних оборонних або машинобудівних компаній, включаючи виробників танків, підводних човнів, військово-морських кораблів, винищувачів, ракетних і радіолокаційних систем.

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Серед жертв атаки у США було Національне управління з аеронавтики та дослідження космічного простору (NASA) і дві бази ВПС - Рендольф у Техасі та Робінс у Джорджії.

Зловмисники використовували загальні методи фішингу та експлойти, щоб обманом змусити посадовців цільових компаній надати їм доступ до їхніх внутрішніх комп’ютерних систем.

Вважається, що хакери, яких дослідники кібербезпеки назвали Anadriel або APT45, є частиною розвідувального агентства Північної Кореї, відомого як Reconnaissance General Bureau.

Нагадаємо, раніше невідомі хакери зламали базу з особистими даними британських військовослужбовців та співробітників Міністерства оборони країни.

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