У Сумах пролунав вибух

У четвер, 25 липня, у Сумах близько обіду пролунав вибух.

Про це повідомили у місцевих пабліках.

Варто зауважити, що повітряна тривогу в області не оголошували.

Як розповів начальник МВА Дрозденко для Суспільного, над містом збили розвідувальний безпілотник ворога. Де саме - він не уточнив.

О 12:50 Повітряні сили попередили, що спостерігається значна активність розвідувальних БпЛА на півночі, сході та півдні країни.

Нагадаємо, у ніч проти 25 липня Україну атакували десятки ворожих БПЛА. Що відомо про наслідки в областях - читайте ТУТ.

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