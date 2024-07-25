У Сумах пролунав вибух

Повітряну тривогу не оголошували.
У четвер, 25 липня, у Сумах близько обіду пролунав вибух.
Про це повідомили у місцевих пабліках.
Варто зауважити, що повітряна тривогу в області не оголошували.
Як розповів начальник МВА Дрозденко для Суспільного, над містом збили розвідувальний безпілотник ворога. Де саме - він не уточнив.
О 12:50 Повітряні сили попередили, що спостерігається значна активність розвідувальних БпЛА на півночі, сході та півдні країни.
Нагадаємо, у ніч проти 25 липня Україну атакували десятки ворожих БПЛА. Що відомо про наслідки в областях - читайте ТУТ.
Читайте провідні новини дня:
- Змусити Росію заплатити за війну: чому Захід боїться залізти в кишені до Путіна
- Росія атакувала Київ дронами-камікадзе: перші подробиці
- Байден у відеозверненні до нації пояснив, чому зняв свою кандидатуру з виборів