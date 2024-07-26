Від перегрівання через спеку: у ВР підтвердили аварію на Південноукраїнській АЕС — ЗМІ

В ніч проти 16 липня майже 12 годин не працювали реактори Південноукраїнської АЕС. Там вийшли з ладу два трансформатори.

Про це пише NV із посианням на інформацію співрозмовників видання у Раді.

Співрозмовник в енергетичній галузі заявив, що на підстанції АЕС вибухнули ємності з оливою у двох високовольтних трансформаторах від перегрівання внаслідок спеки.

"Так, дійсно трансформатори виходили з ладу. Згоріли. Від цього був подальший ефект, аварійно вимкнувся блок на 1 тисячу МВт. За добу його повернули в мережу. Основна причина — аномальна спека", — надає цитату одного із співрозмовників редакції NV Бізнес у керівництві "Слуги народу".

Утім працівники "Енергоатому" протягом дня оперативно усунули наслідки аварії.

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Нагадаємо, як раніше заявляв директор енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимир Омельченко, робота усієї української енергосистеми переважно залежить від державного "Енергоатома", частка якого в загальному виробництві становить близько 50%. Аварії ж на енергооб’єктах не дозволяють покращити ситуацію з відключеннями світла.

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