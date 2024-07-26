Стефанчук розповів, чи можливі вибори під час війни

Вибори під час воєнного стану заборонені законодавством.

Малоймовірно, що в Україні відбудуться вибори під час воєнного стану.

Про це заявив спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук в етері телемарафону.

"Ідею проведення виборів під час воєнного стану, можна класифікувати, як малоймовірну", - сказав голова українського парламенту.

Він нагадав, що проведення виборів під час дії воєнного стану забороняє законодавство.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ВР не може повторити фатальну історичну помилку, Стефанчук нагадав про наслідки демобілізації в УНР.

Крім того, ми раніше інформували, що Верховна Рада подовжила воєнний стан та мобілізацію.

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