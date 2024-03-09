Маск створює конкурента YouTube – мільярдер запустить власний відеохостинг

Компанія Twitter, яка належить Ілону Маску, наступного тижня запустить застосунок відеохостингу для смарт-телевізорів Amazon і Samsung.

Про це повідомляє Fortune.

Таким чином мільярдер та власник корпорації хоче залучити аудиторію, аби вона переглядала відеоролики саме на його платформі, тим самим ставши конкурентною компанією для YouTube.

За словами одного з представників компанії, який є фахівцем у сфері соціальних медіа, інтерфейс нової програми для перегляду відео буде подібний на платформу YouTube для телевізорів.

Крім того, Ілон Маск планує конкурувати із сервісом для онлайн-трансляцій Twitch та месенджером для обміну повідомленнями Signal.

Нагадаємо, компанію Маска перевірятимуть через використання Starlink російськими окупантами.

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