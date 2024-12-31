Російські загарбники атакують Україну ударними БпЛА: мапа тривог

Російські загарбники в ніч проти 31 грудня атакують Україну іранськими ударними безпілотниками типу Shahed.

Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил.

У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну з півдня.

"БпЛА з Чорного моря в напрямку Білгород-Дністровського району Одеської області!" - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ШІ в "Шахедах" дозволяє розпізнавати електростанції, навіть якщо ті відключені від мережі.

Крім того, ми раніше інформували, що в Росії ЗСУ знищили склад, де ремонтували "Шахеди".

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