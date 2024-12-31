В окупованому Севастополі пролунала серія потужних вибухів

В окупованому Севастополі в ніч проти 31 грудня пролунала серія вибухів.

Про це повідомляє телеграм-канал "Кримській вітер".

"У Севастополі гучний вибух, у районі Качі стріляє росППО, повідомляють передплатники. Також вибухи були у районі бухти Козачої.", - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що з району бухти Омега ППО здійснило постріл у бік Фіолента.

Канал з посиланням на місцевих жителів повідомляє, що в місті є "приліт".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Криму партизани виявили ворожу систему ППО "Панцир С-1" та повідомили, що вона захищає.

Крім того, ми раніше інформували, що росіяни планують повернути свої кораблі до Севастополя.

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