Американський Abrams чи російський Т-90: українські танкісти назвали лідера

Abrams створювалися для протидії радянській бронетехніці, тому їх оснастили більш потужною бронею і системами захисту екіпажу.

Українські військові, які мають досвід використання як радянської, так і американської бронетехніки, високо оцінили танки Abrams. На їхню думку, ця техніка значно перевершує радянські Т-72, Т-62 і навіть сучасний російський Т-90.

Про це пише Business Insider.

“Він (Abrams - ред.) кращий за Т-72, Т-62 і навіть російський Т-90”, — зазначив один з українських командирів танкових військ в інтерв’ю Business Insider.

Чим Abrams переважає російські танки?

Також читайте Наскільки вистачить зброї з нових пакетів від Байдена: експерт дав відповідь

Abrams створювалися для протидії радянській бронетехніці, тому їх оснастили більш потужною бронею і системами захисту екіпажу.

• Міцна броня: Снаряди радянських танків, як зазначають танкісти з досвідом війни в Іраку, “відскакували від Abrams”, тоді як американські танки витримували численні влучання і продовжували вести бій.

• Ефективні боєприпаси: Abrams використовують снаряди зі збідненим ураном, які легко пробивають броню російських танків.

• Газотурбінний двигун: Потужний двигун дозволяє 60-тонному Abrams розвивати швидкість до 72 км/год, що забезпечує високу маневреність.

• Безпека екіпажу: Боєприпаси в Abrams зберігаються за баштою і відокремлені від екіпажу спеціальними дверима. У танках радянського зразка боєприпаси розміщені в башті, що робить їх вибухонебезпечними при точному влучанні.

Україна отримала обмежену кількість Abrams, і хоча це не найсучасніша модифікація танків, українські військові високо оцінили їх ефективність на полі бою.

Нагадаємо, що у Сполучених Штатах Америки оголосили новий пакет безпекової допомоги Україні на суму майже 2,5 мільярда доларів.