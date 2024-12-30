США оголосили про надання Україні військової допомоги: що увійде до пакету

До пакету допомоги увійшли боєприпаси, ракети для HIMARS, протитанкові системи Javelin та боєприпаси ППО.

У Сполучених Штатах Америки оголосили новий пакет безпекової допомоги Україні на суму майже 2,5 мільярда доларів.

Про це йдеться на сайті Білого дому.

Допомога містить пакет військової допомоги на 1,25 мільярда доларів США та пакет Ініціативи сприяння безпеці в Україні (USAI) на 1,22 мільярда доларів США.

"Сьогоднішнє оголошення забезпечить Україні приплив можливостей, які вона продовжує використовувати на поле бою", – йдеться у зверненні Джо Байдена.

За інформацією державного секретаря США Ентоні Блінкена, пакет допомоги на $1,25 млрд містить:

боєприпаси для систем протидії БпЛА (c-UAS);

боєприпаси для протиповітряної оборони;

боєприпаси для систем HIMARS;

артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм;

ракети класу "повітря-земля";

протитанкові системи Javelin і AT-4;

ракети TOW;

боєприпаси для зброї, що обслуговується екіпажем, і осколкові гранати;

обладнання та боєприпаси для підриву;

засоби зв'язку, навчання, програмне забезпечення, одяг та індивідуальне спорядження;

запасні частини;

допоміжне обладнання;

навчання і транспорт.

Нагадаємо, Греція передасть Україні 24 ракети Sea Sparrow. Ракети, що перебувають на озброєнні майже 40 років, були вилучені з запасів грецьких військово-морських сил та авіації через їхню непотрібність для оперативного використання.