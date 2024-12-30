США объявили о предоставлении Украине военной помощи: что войдет в пакет

В пакет помощи вошли боеприпасы, ракеты для HIMARS, противотанковые системы Javelin и боеприпасы ПВО.

В Соединенных штатах Америки объявили новый пакет безопасности помощи Украине на сумму почти 2,5 миллиарда долларов.

Об этом говорится на сайте Белого дома.

Помощь содержит пакет военной помощи на 1,25 млрд долларов США и пакет Инициативы содействия безопасности в Украине (USAI) на 1,22 млрд долларов США.

"Сегодняшнее объявление обеспечит Украине приток возможностей, которые она продолжает использовать на поле боя", – говорится в обращении Джо Байдена.

По информации государственного секретаря США Энтони Блинкена, пакет помощи на $1,25 млрд. содержит:

боеприпасы для систем противодействия БПЛА (c-UAS);

боеприпасы для противовоздушной обороны;

боеприпасы для систем HIMARS;

артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм;

ракеты класса "воздух-земля";

противотанковые системы Javelin и AT-4;

ракеты TOW;

боеприпасы для оружия, обслуживаемого экипажем, и осколочные гранаты;

оборудование и боеприпасы для взрыва;

средства связи, обучение, программное обеспечение, одежду и индивидуальное снаряжение;

запасные части;

вспомогательное оборудование;

обучение и транспорт.

Напомним, Греция передаст Украине 24 ракеты Sea Sparrow. Находящиеся на вооружении почти 40 лет ракеты были изъяты из запасов греческих военно-морских сил и авиации из-за их ненужности для оперативного использования.