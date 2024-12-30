В Україні учетверо подорожчає транспортування газу для внутрішніх споживачів

Тариф на транспортування природного газу збільшується майже на 305%.

Від 1 січня 2025 року в Україні тарифи на транспортування газу для внутрішніх споживачів зростуть у чотири рази.

Про це повідомляє LIGA.net із посиланням на засідання НКРЕКП.

Так, з нового року тариф за транспортування газу зросте із 124,16 до 501,97 грн за 1000 кубічних метрів, або майже на 305%. Таке рішення пояснюють припиненням транзиту російського газу через українську ГТС.

"У 2024 році 85% доходу – це транспортування газу походженням з Російської Федерації. Тобто 15% – це те, що залишається нам від внутрішніх замовників. Для повної компенсації не вистачає того підняття тарифу, але ми згодні, ми розуміємо, що економіка України потребує зважених рішень", – сказав гендиректор Оператора ГТС України Дмитро Липпа.

Він запевнив, що Оператор ГТС зі свого боку вжив усіх заходів для зниження витрат. Зокрема, закриваються і консервуються компресорні станції, оптимізують кількість персоналу і видатки.

Нагадаємо, що 1 січня 2025 року Україна припиняє транзит російського газу.

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