На Закарпатті перекинувся пасажирський автобус: дев’ять постраждалих

На момент аварії в автобусі перебувало 25 пасажирів, дев’ять із них були шпиталізовані.

У Мукачівському районі Закарпатської області сталася дорожньо-транспортна пригода за участю пасажирського автобуса.

Як повідомляє ДСНС, 30 грудня о 07:35 автобус ПАЗ-3205, що прямував за маршрутом “Мукачево – Барбово”, з’їхав з дороги в кювет та перекинувся догори колесами.

На момент аварії в автобусі перебувало 25 пасажирів, дев’ять із них були шпиталізовані до Мукачівської центральної районної лікарні ім. Св. Мартина.

“На місці події працювали рятувальники 9-ї та 11-ї державних пожежно-рятувальних частин м. Мукачево. Вони оперативно від’єднали клеми акумуляторів, щоб запобігти можливому загорянню транспортного засобу”, — зазначили у ДСНС.

На Закарпатті перекинувся автобус.

Причини аварії наразі з’ясовують правоохоронці.

Нагадаємо, що в ніч проти 28 грудня під час комендантської години в Солом’янському районі Києва сталася смертельна аварія за участі електрокара Tesla.