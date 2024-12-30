На Закарпатье перевернулся пассажирский автобус: девять пострадавших

На момент аварии в автобусе находились 25 пассажиров, девять из них были госпитализированы.
В Мукачевском районе Закарпатской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса.
Как сообщает ГСЧС, 30 декабря в 07:35 автобус ПАЗ-3205, следовавший по маршруту "Мукачево — Барбово", съехал с дороги в кювет и перевернулся вверх колесами.
На момент аварии в автобусе находились 25 пассажиров, девять из них были госпитализированы в Мукачевскую центральную районную больницу им. Св. Мартина.
“На месте происшествия работали спасатели 9-й и 11-й государственных пожарно-спасательных частей г. Мукачево. Они оперативно отсоединили клеммы аккумуляторов, чтобы предотвратить возможное возгорание транспортного средства”, — отметили в ГСЧС.
Причины аварии на данный момент выясняют правоохранители.
Напомним, что в ночь на 28 декабря во время комендантского часа в Соломенском районе Киева произошла смертельная авария с участием электрокара Tesla.
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