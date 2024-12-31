В оккупированном Севастополе раздалась серия мощных взрывов

В оккупированном Севастополе в ночь на 31 декабря прозвучала серия взрывов.

Об этом сообщает телеграмм-канал "Крымский ветер".

"В Севастополе громкий взрыв, в районе Качи стреляет росПВО, сообщают подписчики. Также взрывы были в районе бухты Казачьей", — говорится в сообщении.

Также сообщается, что из района бухты Омега ПВО произвело выстрел в сторону Фиолента.

Канал со ссылкой на местных жителей сообщает, что в городе есть "прилет".

Напомним, ранее сообщалось, что в Крыму партизаны обнаружили вражескую систему ПВО "Панцирь С-1" и сообщили, что она защищает.

Кроме того, мы ранее информировали, что россияне планируют вернуть свои корабли в Севастополь.

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