В оккупированном Севастополе раздалась серия мощных взрывов

Сообщается о работе враждебной ПВО.
В оккупированном Севастополе в ночь на 31 декабря прозвучала серия взрывов.
Об этом сообщает телеграмм-канал "Крымский ветер".
"В Севастополе громкий взрыв, в районе Качи стреляет росПВО, сообщают подписчики. Также взрывы были в районе бухты Казачьей", — говорится в сообщении.
Также сообщается, что из района бухты Омега ПВО произвело выстрел в сторону Фиолента.
Канал со ссылкой на местных жителей сообщает, что в городе есть "прилет".
Напомним, ранее сообщалось, что в Крыму партизаны обнаружили вражескую систему ПВО "Панцирь С-1" и сообщили, что она защищает.
Кроме того, мы ранее информировали, что россияне планируют вернуть свои корабли в Севастополь.
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