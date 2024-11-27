Воздушная атака на Крым: работает ПВО, в Севастополе дымит

После взрывов над Черноморским ВМУ им. Нахимова виден дым.

Россияне заявили о воздушной атаке на оккупированный Крым утром 27 ноября. На полуострове работает ПВО, слышны звуки дронов и взрывов.

Об этом сообщают российские, украинские телеграм-каналы и оккупационные власти.

Так, телеграм-канал "Крымский ветер" информирует о взрыве в Севастополе, похожем на работу противовоздушной обороны. Сообщается о работе ПВО с аэродрома "Бельбек" и из района Инкермана. Возможен "прилет" по аэродрому.

Местные жители слышали звук БпЛА на северной стороне Севастополя. В городе в районе улиц Индустриальной и Географической стреляет "Панцирь-С1". В то же время после взрывов над Черноморским ВМУ им. Нахимова виден дым.

Работает ПВО и на аэродроме "Саки" в Новофедоровке: было четыре взрыва.

"В Севастополе продолжается отражение комбинированной атаки ВСУ. По предварительной информации, в районе Качи над акваторией сбито 2 БпЛА. Также по информации от Спасательной службы Севастополя, на данный момент зафиксирована информация о падении обломков в районе Орловки рядом с Качинским шоссе", — сообщил так называемый губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Российские паблики утверждают, что на северо-запад Крыма летело около 40 беспилотников, ракеты "Нептун" и пока неустановленная баллистика. Вероятно, это британские Storm Shadow.

К слову, в середине ноября спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук заявил, что Силы обороны Украины не прекратили атак на Крымский мост.

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