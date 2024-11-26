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Инфраструктуру России "атаковал" "кукурузник": что известно о полетах в Башкортостане (видео)

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Инфраструктуру России "атаковал" "кукурузник": что известно о полетах в Башкортостане (видео)

Неизвестные дроны в небе над российским городом Салават Фото иллюстративное/QUANTUM-SYSTEMS

В небе Башкортостана заметили неизвестные беспилотники, оказавшиеся транспортным самолетом Ан-2.

В городе Салават в Башкортостане (РФ) вечером 26 ноября стало тревожно из-за полетов неизвестных беспилотников. Впоследствии выяснилось, что панику и стрельбу по небу над городом вызвал полет легкого транспортного самолета Ан-2.

Об этом написал украинский волонтер Сергей Стерненко со ссылкой на видео местных российских пабликов.

Судя по видео, выложенному жителями, в городе звучала тревога.

На видео очевидцев можно увидеть летающий объект, который приняли за БпЛА. Он моневрировал в небе Салавата.

Ранее ГУР атаковала нефтебазу в Калужской области России. Там в результате ударов дронов на объекте произошла серия взрывов. На месте начался пожар.

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