В Сумской области раздалось 55 взрывов

За прошедшие сутки захватчики совершили 30 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области.

Об этом сообщает Сумская областная военная администрация.

Зафиксировано 55 взрывов. Обстрелы потерпели Хотинская, Миропольская, Краснопольская, Великописаревская, Эсманьская, Середино-Будская общины.

Краснопольская община: произошли сбросы ВОГ с БПЛА (13 взрывов), минометный обстрел (5 взрывов).

Хотинская община: совершены атаки FPV-дронами (8 взрывов).

Миропольская община: враг бил из РСЗО (20 взрывов).

Эсманьская община: россияне ударили из артиллерии (4 взрыва)

Середино-Будская община: зафиксирована атака FPV-дронами (3 взрыва).

Великописаревское общество: произошел сброс ВОГ с БПЛА (2 взрыва).

Напомним, ранее сообщалось, что россияне ударили КАБами по поселку на Харьковщине, в результате чего погиб и ранен.

Кроме того, мы ранее информировали, что разведка Британии вскрыла детали новой тактики российских ракетных ударов.

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