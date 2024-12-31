В Сумской области раздалось 55 взрывов

Враг продолжает обстреливать Сумскую область.
За прошедшие сутки захватчики совершили 30 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области.
Об этом сообщает Сумская областная военная администрация.
Зафиксировано 55 взрывов. Обстрелы потерпели Хотинская, Миропольская, Краснопольская, Великописаревская, Эсманьская, Середино-Будская общины.
- Краснопольская община: произошли сбросы ВОГ с БПЛА (13 взрывов), минометный обстрел (5 взрывов).
- Хотинская община: совершены атаки FPV-дронами (8 взрывов).
- Миропольская община: враг бил из РСЗО (20 взрывов).
- Эсманьская община: россияне ударили из артиллерии (4 взрыва)
- Середино-Будская община: зафиксирована атака FPV-дронами (3 взрыва).
- Великописаревское общество: произошел сброс ВОГ с БПЛА (2 взрыва).
Напомним, ранее сообщалось, что россияне ударили КАБами по поселку на Харьковщине, в результате чего погиб и ранен.
Кроме того, мы ранее информировали, что разведка Британии вскрыла детали новой тактики российских ракетных ударов.
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