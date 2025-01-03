Полиция Южной Кореи не смогла арестовать президента в течении пяти часов

Охрана президента Южной Кореи и военные помешали исполнить ордер на арест Юн Сок Йоля, поэтому Управление по расследованию коррупции среди высокопоставленных чиновников (CIO) приостановило арест. Противостояние длилось пять часов.

Об этом пишет Reuters.

Представители CIO прибыли к воротам президентской резиденции и вошли внутрь, где встретили более 200 охранников и военных, которые образовали несколько уровней живых цепей, чтобы заблокировать CIO и полицию. Поэтому последние не добрались до Юн Сок Йоля.

Также возле резиденции собралось более тысячи протестующих, поддерживавших Юн Сок Йоля. Они скандировали, что ордер на арест президента незаконный, и призвали арестовать CIO.

Фото: Associated Press

Ордер на арест Юна, выданный судом после того, как он проигнорировал многочисленные вызовы о явке на допрос, действителен до 6 января.

Что предшествовало

Суд Южной Кореи выдал ордер на арест отстраненного президента. Южнокорейские следователи просят ордер на арест Юн Сок Йоля за то, что тот ввел кратковременное военное положение 3 декабря. Ордер был издан после того, как Юн Сок Йоль попал в несколько расследований по обвинениям в мятеже и государственной измене, а также проигнорировал три вызова на допрос.

Юристы Юн Сок Йоля утверждают, что у следователей нет полномочий арестовывать его, поскольку объявление военного положения — это конституционное полномочие президента.

Юн Сок Йоль имеет низкие рейтинги в стране, в частности из-за роста цен на еду, жилье, конфликты в трудовой сфере и резкое падение рождаемости.

Репутация президента была под ударом и из-за видео со скрытой камеры, на котором первая леди Ким Кеон Хи якобы принимает в подарок сумку Dior стоимостью $2 200.