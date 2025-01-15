Астрологический прогноз на 15 января

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: можно приступать к реализации небольших проектов, которые можно закончить в течение дня.

Символ дня: бабочка.

Стихия дня: Металл.

Счастливое число дня: 7.

Счастливый цвет дня: оранжевый.

Счастливые камни дня: шпинель, турмалин, чароит.

За какую часть тела отвечает: селезенка.

Болезни дня: от хирургических операций – за исключением неотложных – нужно отказаться.

Питание дня: от мяса – особенно жирного – необходимо отказаться в пользу рыбы и грибов.

Стрижка дня: не лучший день для стрижки.

Магия и мистика дня: можно проводить магические обряды, использующие очищающие свойства проточной воды.

Сны дня: сны нынешней ночи часто оказываются вещими, но требуют грамотной расшифровки.

Табу дня: нельзя общаться с неадекватными и агрессивно настроенными людьми.

Цитата дня: "Если у вас есть талант – трудолюбие улучшит его, а если у вас нет таланта – трудолюбие восполнит этот недочет" (Джон Рескин).

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