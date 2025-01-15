Астрологический прогноз на 15 января

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: можно приступать к реализации небольших проектов, которые можно закончить в течение дня.
Символ дня: бабочка.
Стихия дня: Металл.
Счастливое число дня: 7.
Счастливый цвет дня: оранжевый.
Счастливые камни дня: шпинель, турмалин, чароит.
За какую часть тела отвечает: селезенка.
Болезни дня: от хирургических операций – за исключением неотложных – нужно отказаться.
Питание дня: от мяса – особенно жирного – необходимо отказаться в пользу рыбы и грибов.
Стрижка дня: не лучший день для стрижки.
Магия и мистика дня: можно проводить магические обряды, использующие очищающие свойства проточной воды.
Сны дня: сны нынешней ночи часто оказываются вещими, но требуют грамотной расшифровки.
Табу дня: нельзя общаться с неадекватными и агрессивно настроенными людьми.
Цитата дня: "Если у вас есть талант – трудолюбие улучшит его, а если у вас нет таланта – трудолюбие восполнит этот недочет" (Джон Рескин).
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