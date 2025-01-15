Астрологічний прогноз на 15 січня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна рада дня: можна розпочинати реалізацію невеликих проєктів, які можна закінчити протягом дня.

Символ дня: метелик.

Стихія дня: метал.

Щасливе число дня: 7.

Щасливий колір: помаранчевий.

Щасливі камені дня: шпинель, турмалін, чароїт.

За яку частину тіла відповідає: селезінка.

Хвороби дня: від хірургічних операцій – крім невідкладних – треба відмовитися.

Харчування дня: від м'яса – особливо жирного – необхідно відмовитись на користь риби та грибів.

Стрижка дня: не найкращий день для стрижки.

Магія і містика дня: можна проводити магічні обряди, що використовують очищувальні властивості проточної води.

Сни дня: сни нинішньої ночі часто виявляються віщими, але вимагають грамотного розшифрування.

Табу дня: не можна спілкуватися з неадекватними та агресивно налаштованими людьми.

Цитата дня: «Якщо у вас є талант – працелюбність покращить його, а якщо у вас немає таланту – працелюбність заповнить цей недолік» (Джон Рескін).

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