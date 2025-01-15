У ЗСУ спростували інформацію про великий прорив росіян за Оскіл

Українські військові відбивають атаки ворога на Харківському та Лиманському напрямках, попри збільшення інтенсивності атак.

Про це заявив речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов.

Він заявив, що раніше у деяких медіа пройшла інформацію про те, що росіянам вдалося організувати великий прорив за річкою Оскіл.

"Довелося пояснювати людям, що не йшлося про якийсь прорив, а про часткову інфільтрацію окремих загонів, яку зрештою наші ліквідовували. Тому ці напрямки, я б сказав, що вони відносно того ж самого Покровського спокійніше хоча, росіяни знов таки не припиняють своїх спроб так чи інакше прорватися", - сказав Трегубов.

Він зазначив, що в районі річки Оскіл загарбникам це робити значно менш зручно, оскільки там в них значно гірше з логістикою і там їм треба для цього кожного разу намагатися якось стрибати за річку, яка не промерзла.

"Якщо раніше вони намагалися по п'ять осіб, то зараз може бути і по 10 осіб, але це не критично. Скажімо так, це не той рівень, коли ми можемо говорити про те, що там щось докорінно змінилося відносно того, що було кілька тижнів тому", - розповів він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ЗСУ відновили положення у одному населеному пункті.

Крім того, ми раніше інформували, що ЗСУ почали застосовувати нову тактику, яка знижує боєздатність росіян.

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