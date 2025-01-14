ЗСУ відновили положення у одному населеному пункті - DeepState

Впродовж минулої доби сили оборони атакували позиції російських загарбників та відновили своє положення в населеному пункті Шевченко.

Про це йдеться у повідомленні DeepState.

Повідомляється, що загарбники окупували населений пункт Зелене.

Також ворог просунувся в Торецьку, Піщаному, Ясеновому, Новому Комарі, біля Воздвиженки, Удачного, Успенівки, Новоєлизаветівки, Слов'янки, Нескучного та Андріївки.

На інших ділянках фронту просувань ворога або Сил оборони не зафіксовано.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що військові ЗСУ відверто розповіли, що відбувається біля Роботиного.

Крім того, ми раніше інформували, що ЗСУ почали застосовувати нову тактику, яка знижує боєздатність росіян.

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