ВСУ восстановили положение в одном населенном пункте - DeepState

За прошедшие сутки силы обороны атаковали позиции российских захватчиков и восстановили свое положение в населенном пункте Шевченко.

Об этом говорится в сообщении DeepState.

Сообщается, что захватчики оккупировали населенный пункт Зеленое.

Также враг продвинулся в Торецке, Песчаном, Ясеновом, Новом Комаре, возле Воздвиженки, Удачного, Успеновки, Новоезаветовки, Славянки, Нескучного и Андреевки.

На других участках фронта продвижений врага или сил обороны не зафиксировано.

Напомним, ранее сообщалось, что военные ВСУ откровенно рассказали, что происходит возле Роботиного.

Кроме того, мы ранее информировали, что ВСУ начали применять новую тактику, снижающую боеспособность россиян.

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