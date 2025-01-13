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Что происходит на ключевых направлениях фронта: сводка Генштаба

Что происходит на ключевых направлениях фронта: сводка Генштаба

ВСУ на фронте / Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Начались 1055 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии российской федерации против Украины.

Всего за прошедшие сутки зафиксировано 140 боевых столкновений. Вчера, 12 января, противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 42 авиаудара, сбросив 58 КАБ, один ракетный удар с применением одной ракеты. Кроме этого, совершил более шести тысяч обстрелов, в том числе 126 — из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 2992 дронов-камикадзе.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Как отмечается, агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Очкино, Нововасиловка, Волковка, Ветеринарное, Мирноград, Покровск, Новополь, Малеевка, Алексеевка, Константинополь, Комар, Большая Новоселка.

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили:

  • один пункт управления
  • 5 средств противовоздушной обороны
  • 2 склада с боеприпасами
  • 6 артиллерийских средств
  • три других важных целей русских захватчиков.

Ситуация на ключевых направлениях фронта

По данным Генштаба:

  • В Харьковском направлении враг четыре раза штурмовал позиции наших войск в районах населенных пунктов Волчанск и Казачья Лопань.
  • На Купянском направлении в сутки произошло восемь атак окупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия недалеко от Петропавловки и Песчаного.
  • На лиманском направлении враг атаковал 12 раз. Пытался продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Копанки, Шейковка, Первомайское, Макеевка, Твердохлебово, Терны и Заречное.
  • На Краматорском направлении зафиксировано 15 боеприкосновений в районах Временного Яра и Ступочек.
  • На Торецком направлении враг совершил 13 атак неподалеку от населенных пунктов Торецк, Белая Гора и Щербиновка.
  • На Покровском направлении наши защитники остановили 58 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Елизаветовка, Лисовка, Зеленое, Луч, Новый Труд, Покровск, Удачное, Котлино, Нововасиловка, Серебряное, Петропавловка, Новоандреевка, Дачное.
  • На Новопавловском направлении враг девять раз атаковал наши позиции вблизи населенных пунктов Константинополь, Нескучное, Времивка и Ровнополь. На направлении активно работала авиация противника.
  • На Северском, Ореховском и Гуляйпольском направлениях с начала суток враг активных действий не проводил.
  • В Приднепровском направлении враг провел один безуспешный штурм.
  • В операционной зоне на Курщине подразделения Сил обороны Украины за минувшие сутки отразили 17 атак российских захватчиков. Противник совершил 443 артиллерийских обстрела, нанес 14 авиационных ударов, применив 16 КАБ.
  • На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

"Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу", — отметили в ведомстве.

Как отмечалось, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1510 человек. Также украинские воины обезвредили 8 танков, 26 боевых бронированных машин, 37 артиллерийских систем, реактивную систему залпового огня, 2 средства ПВО, 183 БПЛА оперативно-тактического уровня, 110 автомобилей и единицу специальной техники.

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