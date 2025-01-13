Что происходит на ключевых направлениях фронта: сводка Генштаба

Всего за прошедшие сутки зафиксировано 140 боевых столкновений. Вчера, 12 января, противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 42 авиаудара, сбросив 58 КАБ, один ракетный удар с применением одной ракеты. Кроме этого, совершил более шести тысяч обстрелов, в том числе 126 — из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 2992 дронов-камикадзе.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Как отмечается, агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Очкино, Нововасиловка, Волковка, Ветеринарное, Мирноград, Покровск, Новополь, Малеевка, Алексеевка, Константинополь, Комар, Большая Новоселка.

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили:

один пункт управления

5 средств противовоздушной обороны

2 склада с боеприпасами

6 артиллерийских средств

три других важных целей русских захватчиков.

Ситуация на ключевых направлениях фронта

По данным Генштаба:

В Харьковском направлении враг четыре раза штурмовал позиции наших войск в районах населенных пунктов Волчанск и Казачья Лопань.

На Купянском направлении в сутки произошло восемь атак окупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия недалеко от Петропавловки и Песчаного.

На лиманском направлении враг атаковал 12 раз. Пытался продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Копанки, Шейковка, Первомайское, Макеевка, Твердохлебово, Терны и Заречное.

На Краматорском направлении зафиксировано 15 боеприкосновений в районах Временного Яра и Ступочек.

На Торецком направлении враг совершил 13 атак неподалеку от населенных пунктов Торецк, Белая Гора и Щербиновка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 58 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Елизаветовка, Лисовка, Зеленое, Луч, Новый Труд, Покровск, Удачное, Котлино, Нововасиловка, Серебряное, Петропавловка, Новоандреевка, Дачное.

На Новопавловском направлении враг девять раз атаковал наши позиции вблизи населенных пунктов Константинополь, Нескучное, Времивка и Ровнополь. На направлении активно работала авиация противника.

На Северском, Ореховском и Гуляйпольском направлениях с начала суток враг активных действий не проводил.

В Приднепровском направлении враг провел один безуспешный штурм.

В операционной зоне на Курщине подразделения Сил обороны Украины за минувшие сутки отразили 17 атак российских захватчиков. Противник совершил 443 артиллерийских обстрела, нанес 14 авиационных ударов, применив 16 КАБ.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

"Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу", — отметили в ведомстве.

Как отмечалось, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1510 человек. Также украинские воины обезвредили 8 танков, 26 боевых бронированных машин, 37 артиллерийских систем, реактивную систему залпового огня, 2 средства ПВО, 183 БПЛА оперативно-тактического уровня, 110 автомобилей и единицу специальной техники.

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