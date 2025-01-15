В Хмельницкой области раздаются мощные взрывы

В воздушном пространстве области фиксировали крылатые ракеты РФ.
Утром 15 января в Хмельницкой области во время тревоги прогремели мощные взрывы. В области с 06:12 объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщают корреспонденты ТСН.ua.
Отмечается, что области то и дело произошли сильные взрывы.
В свою очередь, Воздушные силы предупреждали о группах крылатых ракет на территории Хмельницкой области.
Как сообщалось, сегодня утром российская армия нанесла ракетный удар по Львовской области. Враг атаковал энергетическую инфраструктуру региона.