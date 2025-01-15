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В Хмельницкой области раздаются мощные взрывы

В Хмельницкой области раздаются мощные взрывы

Взрыв. / Фото: Associated Press

В воздушном пространстве области фиксировали крылатые ракеты РФ.

Утром 15 января в Хмельницкой области во время тревоги прогремели мощные взрывы. В области с 06:12 объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщают корреспонденты ТСН.ua.

Отмечается, что области то и дело произошли сильные взрывы.

В свою очередь, Воздушные силы предупреждали о группах крылатых ракет на территории Хмельницкой области.

Как сообщалось, сегодня утром российская армия нанесла ракетный удар по Львовской области. Враг атаковал энергетическую инфраструктуру региона.

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